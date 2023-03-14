Жителя Краснодара осудили за пытки жертвы ограбления

Прикубанский районный суд Краснодара признал местного жителя виновным в разбойном нападении на мужчину, подвергнутого пыткам при ограблении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В суде было установлено, что в ноябре 2022 года злоумышленник и его знакомый проникли в квартиру потерпевшего. Мужчины забрали телефон у хозяина жилища и стали требовать пароль от входа в мобильный банк. Получив отказ, сообщники стали пытать хозяина квартиры. Злоумышленники использовали кухонный нож, отвертку, раскаленный утюг и сковороду. В итоге пострадавший сообщил нападавшим пароль, и те сняли с его счета 60 тыс. руб. После совершения преступления злоумышленники скрылись.

В отношении одного из налетчиков возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью жертвы). Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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