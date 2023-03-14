«Как солдат сможет обеспечить оставшуюся дома беременную супругу?»

В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста с 18–27 до 21–30 лет. Изменения планируются вводить поэтапно, при этом верхняя планка увеличивается до 30 лет уже с 1 января следующего года, а нижняя — постепенно. В 21 год в армию начнут призывать только в 2026 году. Директор АНО «Центр прикладной социологии и политологии» Геннадий Подлесный оценил законопроект.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Подлесный

Фото: предоставлено автором Геннадий Подлесный

Фото: предоставлено автором

«Вероятно, в этом году призывная кампания пройдет по старым правилам. То, что закон будет принят, у меня сомнений нет. Однако, на мой взгляд, любой законопроект необходимо обсуждать с народом. Тогда будет меньше проблем с его принятием и реализацией. Идея о повышении призывного возраста обсуждается давно, но почему-то ВЦИОМ не счел необходимым изучить общественное мнение по данному вопросу. Поэтому мы не можем говорить за всю Россию, и даже за Краснодарский край, о том, как будет воспринят этот закон. Я считаю, что нужно было провести социологическое исследование, узнать отношение людей к нововведению. Впрочем, россиян можно спросить об этом и сейчас, на стадии рассмотрения законопроекта.

Сама по себе идея о повышении призывного возраста правильная, так как многие призывники будут иметь оконченное среднее профессиональное образование и житейский опыт. В перспективе, когда, я надеюсь, в школах вернут военную подготовку, мы получим еще более подготовленных призывников. Сегодня техника в Вооруженных силах России достаточно сложная, это уже не просто стрелковое вооружение, а реактивные системы залпового огня (РСЗО), высокоточные боеприпасы, беспилотники и т.д. То есть интеллектуальный уровень бойцов должен быть выше, чем он был. Это плюсы.

Из минусов. Мы понимаем, что до 21 года человеку будет сложно устроиться на работу, так как работодатель будет держать в голове, что через три года такой кандидат уйдет в армию. Есть еще один момент, который вызывает вопросы. Редко кто из парней женится в 18 лет, а вот в 21 год – больший процент. И запретить будущим призывникам заводить семью до того момента, пока не отслужит, нельзя. Но как солдат сможет обеспечить оставшуюся дома, к примеру, беременную супругу? Думаю, для него это станет проблемой, и ситуация не самым лучшим образом скажется на психологии призывника».

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