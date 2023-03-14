Шесть высокотехнологичных компаний Удмуртии получили льготные кредиты на 125 млн рублей в 2022 году

В 2022 году шесть высокотехнологичных компаний из Удмуртии взяли льготные кредиты под 3% от Корпорации МСП и МСП Банка на общую сумму 125 млн руб. Об этом рассказал первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов, сообщает пресс-служба главы республики. Еще один кредит на 500 млн руб. был одобрен в марте 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще 70 субъектов бизнеса в прошлом году воспользовались совместной программой льготного кредитования от Корпорации МСП и МСП Банка и взяли займы на общую сумму 500 млн руб. Республика стала пилотным регионом по реализации данной программы. Предприятия Удмуртии могли получить от 3 до 30 млн руб. под 4,5%.

Напомним, малые и средние предприятия могут принять участие в программе кредитования высокотехнологичных компаний. Она предусматривает предоставление до 500 млн руб. по льготной ставке 3% годовых. Мера поддержки также доступна для высокотехнологичных предприятий Удмуртии в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в 2022 году были внесены изменения, упрощающие условия участия в программе. В частности, был сокращен перечень обязательных документов для подтверждения инновационности проекта. Сняты ограничения по количеству кредитных договоров в рамках программы и упрощены условия расчета темпов роста выручки и определения основного вида деятельности заявителя.