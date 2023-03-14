В Сочи закрыли четыре горнолыжные трассы из-за угрозы схода лавин

На сочинском горнолыжном курорте «Красная Поляна» на весь день закрыли четыре горнолыжные трассы из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Для катания недоступны зеленая трасса «Первый снег», две синие — «Цирк-2» и «Восточная» (2300–2050 м) и красная трасса «Аибга». Для безопасного катания на курорте 13 марта запустили противолавинные системы Gazex, которые сбивали снег.

По данным ВНИИ ГОЧС, лавиноопасность на Кубани сохранится в течение недели, в частности, в горных районах края и Адыгеи на высотах выше 1,5 тыс. м.

Анастасия Донскова

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