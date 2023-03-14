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Глава СК поручил завести уголовное дело из-за остановки возведения третьей очереди метротрама в Волгограде

Руководитель СУ СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на коллективную жалобу жителей Волгограда на простаивание строительства линии метротрама. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Господин Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело. Стоит отметить, что региональный СК уже проводил проверку по вопросу затягивания сроков строительства объекта. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Метротрам должны были проложить от улицы Льва Толстого на Тулаке до Университетского проспекта в Советском районе.

На проект планировки и межевания территории для возведения третьей очереди скоростного трамвая выделяли более 400 млн рублей.

Дарья Васенина

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