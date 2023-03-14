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В Волгоградской области женщина задержана за истязание трехлетнего племянника

В больницу Котельниковского района Волгоградской области 13 марта был доставлен трехлетний мальчик с множественными телесными повреждениями. Об этом сообщает СУ СК. По факту истязаний ребенка возбудили уголовное дело.

По предварительным данным следствия, мальчик, пока его мать находилась в больнице, временно проживал со своей родственницей - 31-летней тетей в одном из частных домов по переулку Речной поселка Нижние Черни. С февраля по март подозреваемая, будучи недовольной поведением племянника, систематически избивала его, пытаясь таким образом успокоить.

Сейчас мальчик находится в больнице Волгограда. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Подозреваемся задержана, с ней проводятся следственные действия. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Ковалева

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