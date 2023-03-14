Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Татарстана вводят субсидии на возмещение затрат по программе газификации

Правительство Татарстана вводит субсидии на возмещении затрат по программе социальной газификации. Постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Согласно документу, средства можно будет потратить на проведение газа на территории земельного участка и приобретение внутридомового газового оборудования. Сумма на одно домовладение составит не более 100 тыс. руб. Рассчитывать на субсидию смогут ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, семьи с детьми-инвалидами, семьи, чей среднедушевой доход не превышает 19 тыс. руб., семьи участников спецоперации из ЛНР и ДНР, а также из Запорожской и Херсонской областей, семьи военнослужащих и добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, сотрудники МВД и ФСБ, командированные в зону СВО.

Контроль за исполнением постановления будет осуществлять Минпромторг и Минтруда Татарстана.

"Ъ-Казань"

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...