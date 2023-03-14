Власти Татарстана вводят субсидии на возмещение затрат по программе газификации

Правительство Татарстана вводит субсидии на возмещении затрат по программе социальной газификации. Постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Согласно документу, средства можно будет потратить на проведение газа на территории земельного участка и приобретение внутридомового газового оборудования. Сумма на одно домовладение составит не более 100 тыс. руб. Рассчитывать на субсидию смогут ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, семьи с детьми-инвалидами, семьи, чей среднедушевой доход не превышает 19 тыс. руб., семьи участников спецоперации из ЛНР и ДНР, а также из Запорожской и Херсонской областей, семьи военнослужащих и добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, сотрудники МВД и ФСБ, командированные в зону СВО.

Контроль за исполнением постановления будет осуществлять Минпромторг и Минтруда Татарстана.

"Ъ-Казань"