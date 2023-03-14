Дворец молодежи в Перми могут открыть в мае

Госстройнадзор пока не дал разрешение на ввод в эксплуатацию отремонтированного Дворца молодежи. Городские власти рассчитывают устранить все замечания надзорного органа и открыть объект в мае. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Алексея Демкина Фото: телеграм-канал Алексея Демкина

Глава Перми Алексей Демкин сообщил о завершении реконструкции Дворца еще в декабре 2022 года. Строители обновили фасад и внутренние помещения, площадь дворца увеличили до 10 тыс. кв. м — это произошло за счет строительства пристроя с концертным залом, в котором разместится театр «Балет Евгения Панфилова».

Однако позже у Госстройнадзора возникли замечания к выполненным работам. «Строительные работы проведены в полном объеме согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу,— рассказала изданию руководитель УКС Перми Ирина Чиркова.— При осмотре объекта инспекцией Государственного строительного надзора был высказан ряд вопросов к проектным решениям, а также несогласие с теми решениями, которые были реализованы в рамках проекта. В настоящее время все замечания проработаны проектировщиками, предложены варианты выхода из ситуации. Эти наработки отправлены нами на государственную экспертизу. В дальнейшем все будет происходить в рамках полномочий государственной экспертизы и инспекции Госстройнадзора».

Администрация Перми планирует, что все замечания удастся оперативно устранить и в мае дворец сможет принять участников Всероссийской студенческой весны.