Объем инвестиций в основной капитал Иркутской области вырос на 38%

Иркутская область заняла первое место среди регионов Сибири и седьмое из числа субъектов России по объему инвестиций в основной капитал за 2022 год. Он составил 833 млрд руб., что на 38% больше года ранее, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В регионе реализуется ряд инвестиционных проектов, таких как строительство газохимического комплекса в Усть-Куте, алюминиевого завода и анодной фабрики в Тайшетском районе, создание картонного производства в Усть-Илимске, горно-обогатительных комбинатов на базе золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, освоение угольных месторождений в Тулунском и Черемховском районах.

Всего на территории Иркутской области реализуется порядка 180 средних и крупных проектов общей стоимостью свыше 3 трлн руб., которые позволят создать 40 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении властей.

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Лолита Белова