В Батайске исполнителя госконтракта заподозрили в мошенничестве на 3,6 млн рублей

В городе Батайске Ростовской области руководители коммерческого предприятия стали подозреваемым в деле о мошенничестве при выполнении госконстракта, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Данные фигурантов не раскрываются.

Как информирует ведомство, компания взяла на себя обязательства по реконструкции городского водопровода по заказу управления ЖКХ города Батайска. Работы так и не были выполнены в полном объеме, а материалы при реализации проекта не соответствовали прописанным в контракте. Компания-исполнитель получила денежные средства в качестве оплаты в размере 3,6 млн руб.

«На основании материалов проверки прокуратуры правоохранительным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.