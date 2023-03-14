На Кубани к 2030 году производство молока увеличат до 2,1 млн тонн в год

В Краснодаре к 2030 году производство молока увеличится до 2,1 млн тонн в год. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

За 2022 год молочные хозяйства края получили 1,6 млн тонн продукта. Увеличения показателя планируют достигнуть благодаря внедрению программы геномной селекции молочного скота, рассчитанной на шесть лет.

«Основные этапы разработали по принципам лучших мировых практик. Они позволяют определить продуктивность животного уже при рождении и вести направленную работу с качественным поголовьем»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В начале 2023 года на 30 кубанских фермах отобрали 15 тыс. животных для последующей селекции. У них взяли биоматериал, из которого выделили ДНК и рассчитали базовые индексы племенной ценности и продуктивности. В течение года в крае подобные исследования проведут еще на 15 тыс. животных.

Анастасия Донскова

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