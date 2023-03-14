В Геленджике на парковке сгорели четыре автомобиля

В ночь на 14 марта в Геленджике произошел пожар на парковке на улице Олега Ануфриева, в результате которого сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 03:37. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 20 кв. м. Последствия пожара ликвидировали к 03:59.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. К тушению привлекли восемь человек и две единицы техники.
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