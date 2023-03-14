МЧС отмечает рост количества термоточек на Кубани и в Адыгее

На Кубани и в Адыгее зафиксировали рост числа термических точек. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Увеличение показателя также отмечено в Астраханской, Ростовской областях, Крыму, Дагестане, регионах Сибирского и Уральского федеральных округов. В целом по России за неделю выявили более 1,5 тыс. термических точек.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на 13 марта в регионе зарегистрировали четыре термоточки, с начала года — 1220, из которых подтвердили 673 термоточки.

Термические точки – это тепловые аномалии, выявленные по результатам космической съемки после проведения тематической обработки.Термоточкой может выступать горение мусора, пал травы, лесной пожар и пр.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram