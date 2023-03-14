Еще 12 автомобилей ГАЗ и УАЗ направили в автопарк службы скорой помощи Удмуртии

Автопарк скорой помощи в Удмуртии пополнился еще 12 автомобилями, сообщил в Telegram глава региона Александр Бречалов. По одному транспортному средству направят в Воткинск и Шаркан, остальные останутся при централизованной Службы скорой медицинской помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Александр Бречалов Фото: Telegram, Александр Бречалов

Шесть автомобилей марки ГАЗ и шесть автомобилей марки УАЗ оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными ингаляторами и дефибрилляторами.

В настоящее время в Удмуртии на срочных вызовах работают 262 автомобиля, которые совершают порядка 1,5 тыс. выездов. 70% транспортных средств в автопарке скорой помощи «моложе» 5 лет.