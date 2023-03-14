В Сибири большая часть заявок на выдачу микрозаймов поступает от повторных клиентов

В структуре спроса на микрозаймы в регионах Сибири преобладают повторные клиенты — на них приходится 68%, на новых – 32%. В январе-феврале 2023 года от повторных клиентов поступило на 27% больше заявок на выдачу микрозаймов, чем от новых. В аналогичном периоде прошлого года преобладали заявки от новых клиентов — их было больше на 6%, подсчитал онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Для обоих клиентских сегментов также наблюдается рост доли фактически выданных займов по отношению к количеству одобренных заявок. Среди новых клиентов показатель вырос на 0,6% (год к году), среди повторных — на 0,9%, сообщает компания. Заемщики стали чаще обращаться к одним и тем же кредиторам вместо того, чтобы рассылать несколько заявок в разные компании и выбирать наилучшее предложение, отмечают аналитики.

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Лолита Белова