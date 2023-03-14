В челябинском аэропорту задержали вылет семи рейсов

Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Челябинска задержали вылет семи рейсов. Аэропорт закрыт до 11 часов из-за низкого коэффициента сцепления с взлетно-посадочной полосой, сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.

Задержаны вылеты рейсов авиакомпаний «Победа» и S7 в Москву, рейсы «России» в столицу и Санкт-Петербург. Не смогли вылететь борты Nordwind Airlines в Сочи, «Уральских авиалиний» в Ош (Киргизия). В аэропорту работает мобильная приемная. Соблюдение прав пассажиров контролирует прокуратура.

Сегодня на территории Челябинской области идут осадки в виде дождя, переходящего в снег. Температура воздуха, по сведениям гидрометцентра, днем будет составлять -2, +3 градуса.