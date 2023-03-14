Конкурсный управляющий «Треста №14» не смог оспорить продажу участка на ул. Рязанской японскому девелоперу

Суд отказал конкурсному управляющему «Треста №14» в требовании признать недействительной сделку с японской корпорацией Yunika по продаже земель для застройки. Некогда крупный пермский застройщик «Трест №14» продал компании Yunika участок на ул. Рязанской, 91, 101, 103а. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе арбитражного суда Пермского края, заседание по рассмотрению требований управляющего Олега Касьянова состоялось 10 марта.

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Конкурсное производство в отношении ПАО «Трест №14» было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. В 2018 году предприятие продало девелоперу Yunika участки на ул. Рязанской, 91, 101, 103а и 132, а также по ул. Толмачева, 3, где находится недостроенный дом. Площадки продали за год до подачи в суд заявления о банкротстве предприятия. В 2021 году в Yunika сообщали, что на ул. Рязанской построят почти 178,2 тыс. кв. м жилья.

В мае 2021 года управляющий «Трестом №14» Олег Касьянов подал в суд три заявления об оспаривании сделок должника с Yunika. В ноябре 2022 года суд отказал истцу в признании недействительной сделки по продаже участка на ул. Толмачева, 3. Это решение, по сведениям пресс-службы суда, поддержала и апелляционная инстанция. Управляющему не удалось оспорить и сделку по продаже японскому девелоперу участка на ул. Рязанской, 132. Соответствующее решение суд вынес 23 января. Известно, что к рассмотрению дела по продаже участков на ул. Рязанской, 91, 101, 103а привлекалась прокуратура Пермского края.