Кубань заняла четвертое место в РФ по использованию нейросетей

Краснодарский край занял четвертое место среди регионов России по числу жителей, использующих нейросети. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование мобильного оператора Tele2.

В Краснодаре нейросети используют 5% пользователей интернета. Чаще всего это платформы Dream, генерирующая изображения по запросу, Stable Diffusion, создающая изображения на основе исходного файла или текста, Mubert, создающая композиции на основе исходной картинки. На Кубани и в Адыгее проживает наибольшее количество женщин, использующих нейросети для создания текстов (61%). Исследование было проведено на основе данных за период с августа 2022 года по февраль 2023 года. Эксперты отметили трехкратный рост продолжительности взаимодействия с нейросетями.

«В январе и феврале интерес к нейросетям у обычных интернет-пользователей вырос в пять раз. Это связано с тем, что компании-разработчики начали предлагать широкий набор платформ и инструментов для использования в своих образовательных программах, в том числе мультиязычные версии»,— цитирует издание заявление представителей платформы RuGPT.

На первом месте по проникновению в нейросети оказалась Москва. Там такие площадки используют 18% респондентов. Далее следуют Санкт-Петербург (8%) и Челябинская область.

Анастасия Донскова

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