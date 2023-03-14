В Свердловской области произошел крупный пожар в ангаре на площади 1,6 тыс. кв. метров

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В Тавде (Свердловская область) рано утром 14 марта произошел крупный пожар в металлическом ангаре, площадь которого достигла 1,6 тыс. кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что тушить возгорание спасатели начали около 4 утра, а полностью ликвидировать огонь удалось спустя пять часов.
В тушении принимали участие 25 человек и шесть единиц техники. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. Однако ликвидация пожара осложнялась большой горючей загрузкой ангара, поскольку в нем производились деревянные паллеты.
Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.