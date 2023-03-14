Большая практическая конференция для застройщиков ДВИЖИМОСТЬ’23: «Как выжать максимум результата из имеющихся ресурсов?»

23 марта в Москве, в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке 47, состоится одно из самых ярких мероприятий этой весны для девелоперов. Топ-менеджеры ведущих застройщиков, агентств и IT-компаний соберутся, чтобы выяснить, как быть эффективнее в 2023 году и продавать больше в условиях нестабильного рынка недвижимости.
Деловая программа Конференции включит в себя две сессии докладов с перерывом на один час. Сбор гостей с 10:00 по московскому времени, начало официальной части — в 11:00.
С докладами выступят:
— Екатерина Ульянова, директор по маркетингу GloraX
— Александр Гуторов, вице-президент по продажам и маркетингу Страна Девелопмент
— Роман Семчишин, вице-президент по продажам и продвижению Sminex-Интеко
— Мария Иванова, директор по продажам TrendAgent
— Роман Абдуллин, директор по стратегическому маркетингу Самолет
— Татьяна Файнблит, директор по внедрению цифровых сервисов А101
— Виктория Белявская, руководитель Центра Коммуникаций GMK
— Роман Гуров, CEO ДВИЖ
Модератор — Станислав Окрух, основатель и креативный директор агентства SmartHeart.
Организатор конференции — лидер рынка модульных IT-решений для девелоперов ДВИЖ.
Бесплатная регистрация: https://conf.dvizh.io
Ссылку на онлайн-трансляцию организаторы отправят всем зарегистрированным участникам в день мероприятия.
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ООО "Цифровые продажи"
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