Большая практическая конференция для застройщиков ДВИЖИМОСТЬ’23: «Как выжать максимум результата из имеющихся ресурсов?»

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23 марта в Москве, в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке 47, состоится одно из самых ярких мероприятий этой весны для девелоперов. Топ-менеджеры ведущих застройщиков, агентств и IT-компаний соберутся, чтобы выяснить, как быть эффективнее в 2023 году и продавать больше в условиях нестабильного рынка недвижимости.

Деловая программа Конференции включит в себя две сессии докладов с перерывом на один час. Сбор гостей с 10:00 по московскому времени, начало официальной части — в 11:00.

С докладами выступят:

— Екатерина Ульянова, директор по маркетингу GloraX

— Александр Гуторов, вице-президент по продажам и маркетингу Страна Девелопмент

— Роман Семчишин, вице-президент по продажам и продвижению Sminex-Интеко

— Мария Иванова, директор по продажам TrendAgent

— Роман Абдуллин, директор по стратегическому маркетингу Самолет

— Татьяна Файнблит, директор по внедрению цифровых сервисов А101

— Виктория Белявская, руководитель Центра Коммуникаций GMK

— Роман Гуров, CEO ДВИЖ



Модератор — Станислав Окрух, основатель и креативный директор агентства SmartHeart.

Организатор конференции — лидер рынка модульных IT-решений для девелоперов ДВИЖ.

Бесплатная регистрация: https://conf.dvizh.io

Ссылку на онлайн-трансляцию организаторы отправят всем зарегистрированным участникам в день мероприятия.

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ООО "Цифровые продажи"