В Свердловской области из-за падения наледи обрушилась стена жилого дома

В Серове (Свердловская область) вечером 13 марта обрушилась стена жилого дома на ул. Пристанционной, в котором проживали четыре семьи. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили о начале проверки по факту инцидента.

По данным ведомства, дом был построен в 1955 году, а в 2016-м его признали аварийным. Расселить жильцов должны были до 2025 года. Всего в здании 24 квартиры.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям местных чиновников на предмет исполнения законодательства при расселении граждан из аварийного жилья. Кроме того, ведомство проконтролирует, чтобы живущим в доме семьям дали жилье маневренного фонда.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что предварительная причина обрушения стены – падение с крыши льда на один из балконов. Из-за большой массы снега он не выдержал и обрушился на нижерасположенные балконы.

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