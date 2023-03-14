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Присяжные не смогли приговорить виновника теракта 2017 года в Нью-Йорке Саипова к смертной казни

Жюри присяжных в Нью-Йорке не смогли достичь согласия по смертному приговору в отношении уроженца Узбекистана Сайфулло Саиипова. В 2017 году он на пикапе на высокой скорости сбил людей на велосипедной дорожке, восемь человек погибли, 10 пострадали. Из-за раздельного решения присяжных, террорист будет отбывать пожизненное наказание без возможности условно-досрочного освобождения, передает The Associated Press.

Присяжные согласились с тем, что Саипов совершил теракт в поддержку «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в РФ). Они были единого мнения о том, что террорист хотел вселить страх в жителей Нью-Йорка и что он не чувствовал угрызений совести. Присяжные разошлись во мнении насчет того, что преступник будет совершать насилие в тюрьме. По версии обвинения, он в заключении может подвергнуть сотрудников тюрьмы опасности. Семеро присяжных выступили за пожизненное заключение в связи фактами из жизни Саипова и его личными качествами.

В последний раз смертный приговор приводился в исполнение в Нью-Йорке в 1963 году. За казнь Саипова выступал Дональд Трамп, который в тот период был президентом США.

Сайфулло Саипов совершил теракт в возрасте 29 лет. Он на высокой скорости проехал по выделенной для велосипедистов полосе на берегу реки Гудзон. В ходе задержания террорист был ранен.

Подробнее о преступлении — в материале «Ъ» 2017 года «Теракт в Нью-Йорке совершили в поддержку "Исламского государства"».

Леонид Уварчев

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