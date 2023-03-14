Главное здание БашГУ могут включить в перечень объектов культурного наследия

Здание главного корпуса БашГУ на улице Валиди в Уфе может стать объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий проект приказа Управления по государственной охране объектов культурного наследия республики опубликован на официальном портале Башкирии. В 2017 году здание вошло в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Акт государственной историко-культурной экспертизы, по данным из открытых источников, в конце 2022 года подписал выпускник БашГУ Дим Абдулгужин.

Главное здание БашГУ было построено в 1950-х годах в стиле «неоклассицизм». «Объект обладает мемориальной ценностью – является памятником истории высшего образования Республики Башкортостан, — отмечено в акте. — Объект сохранил конструктивное решение и декоративное убранство фасадов, декоративное убранство интерьеров. Данные элементы объекта являются его индивидуальными особенностями, представляют историко-архитектурную ценность для Республики Башкортостан, являются уникальными».

Олег Вахитов

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