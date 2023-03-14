Головная компания холдинга пермского экс-губернатора получила 147 млн рублей убытка

ООО «Э. К. С. Интернешнл» - головная структура ГК «ЭКС» - раскрыло финансовые результаты за 2022 год. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году «Э. К. С. Интернешнл» получило отрицательный результат по финансовым операциям в размере 147,1 млн руб. убытка. Выручка компании не указана. Как пояснила «Ъ-Прикамье» представитель группы «ЭКС», директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС“» Елена Жданова, получение убытка обществом связано с отрицательными курсовыми разницами.

Отметим, что по итогам 2021 года «Э. К. С. Интернешнл» имело 2,83 млрд руб. чистой прибыли. По словам Елены Ждановой, предприятие ведет только финансовую деятельность, и такой высокий финансовый результат был связан с получением дивидендов.

ООО «Э. К. С. Интернешнл» учреждено в 2006 году и является головной структурой холдинга бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. Управляет этой организацией ООО «Управление недвижимости „ЭКС“». В число активов ГК «ЭКС» входят ТРК «Семья», универсам в Перми на ул. Борчанинова и другие торговые помещения.