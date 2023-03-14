Парламентариям придется уведомлять ФСБ и СВР о выезде за границу

Депутатов Госдумы и региональных заксобраний, сенаторов и мэров, «осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», могут обязать перед выездом за границу уведомлять ФСБ и СВР. Это следует из поправок к законам «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», внесенных в понедельник в Думу группой депутатов из комитета по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым («Единая Россия»). Согласно поправкам, порядок такого уведомления будет определять президент.

Также законопроект уточняет порядок допуска к государственной тайне. В нем может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников (к ним относятся супруги, родители, дети, братья и сестры) счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, зарубежной недвижимости, а также в случае владения и пользования иностранными финансовыми инструментами. «Это поможет минимизировать риски оказания давления на наших секретоносителей со стороны недружественных государств»,— пояснил Василий Пискарев. По его словам, в условиях проведения специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам и осведомленным в них госслужащим, а поправки «помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите наших граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб».

При этом, согласно законопроекту, граждане, которых законодательство о гостайне ограничивает в праве на выезд за рубеж, все же смогут временно покинуть пределы страны при возникновении обстоятельств гуманитарного характера — например, в связи со смертью или болезнью близких родственников.

Напомним, в конце января Госдума по инициативе ее спикера Вячеслава Володина внесла в свой регламент поправку, согласно которой рядовые депутаты обязаны будут уведомлять о своих не связанных с работой заграничных поездках думскую комиссию по мандатным вопросам, а члены совета Думы, главы комитетов и комиссий — председателя палаты.

Ксения Веретенникова