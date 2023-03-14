Оренбург лидирует среди городов ПФО по количеству DDoS-атак

Оренбург лидирует среди городов Приволжского федерального округа (ПФО) по количеству DDoS-атак в 2022 году. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе «МТС Кибербезопасность».

По данным компании, ПФО занял третье место среди федеральных округов России по количеству таких атак и второе место – по самой мощной DDoS-атаке в регионах России.

Как отмечают в «МТС Кибербезопасности», в последний год DDoS-атаки часто использовались в целях хактивизма – политически мотивированных кибернападений, и в том числе для сокрытия более сложных атак, направленных на проникновение в инфраструктуру компаний. Мишенью DDoS-атак чаще всего становятся веб-ресурсы госорганизаций, корпораций, популярных цифровых сервисов, СМИ, банков и интернет-магазинов.

В 2022 году DDoS-атаки на региональные организации велись в среднем около восьми часов непрерывно. Средняя мощность атак насчитывала 10,5 Гбит/с. Самыми часто атакуемыми регионами стали Центральный, Северо-Западный и Поволжский федеральные округа.

Андрей Сазонов