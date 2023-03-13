Свет в концессии тоннеля

Краевые власти обсуждают создание агентства по сопровождению концессионных проектов. По информации «Ъ-Прикамье», новое учреждение планируется создать на базе дирекции дорожных концессий краевого минтранса. Ранее эта структура курировала концессионное соглашение по строительству Чусовского моста. В случае реорганизации в агентство полномочия дирекции расширятся и она будет заниматься сопровождением всех концессионных соглашений с участием региона. Экс­перты считают это решение обоснованным, так как министерство транспорта накопило значительный опыт по работе с концессионерами и готово делиться им с другими ведомствами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В правительстве Пермского края рассматривают возможность создания агентства по сопровождению концессионных проектов. Источник в региональном кабмине сообщил, что создание нового межведомственного органа управления обсуждалось на совещании, посвященном реализации концессионных соглашений.

По словам собеседника, агентство займется не только контролем за ходом реализации действующих проектов, но и будет отслеживать и сопровождать их на стадии эксплуатации до завершения концессионного соглашения, в том числе контролировать состояние объектов в гарантийный период, использование объектов в соответствии с целями концессионного соглашения, принимать объекты в собственность региона по истечении срока действия соглашения.

«Создание централизованной службы по реализации концессионных соглашений позволит сосредоточить на каждом проекте узкоспециализированных и профильных специалистов, которые обладают опытом работы при реализации подобных соглашений»,— отмечает источник.

Предполагается, что новое агентство будет создано на базе существующего ГКУ «Дирекция дорожных концессий» и войдет в инфраструктурный блок регионального правительства, который курирует вице-премьер Андрей Алякринский. Сейчас дирекция находится в структуре министерства транспорта и занимается контролем за строительством моста через Чусовую.

На сегодняшний день Чусовской мост входит в число крупнейших и самых дорогостоящих инфраструктурных проектов, реализованных на территории Прикамья в формате государственно-частного партнерства. Его строительство в основной части было завершено в декабре прошлого года.

Всего в Прикамье реализуется более десятка концессионных проектов в разных сферах, среди них — обновление трамвайного комплекса в Перми, строительство в краевой столице онкологического центра и ледовой арены в микрорайоне Ива, развитие всесезонного курорта «Губаха», строительство школ в Перми, Кондратово, Лобаново, Култаево и Гамово. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что вопросы развития государственно-частного партнерства и привлечения частных инвестиций — одни из приоритетных в работе регионального правительства.

Первый заместитель председателя комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры Александр Третьяков считает, что создание отдельного учреждения по сопровождению концессионных проектов может способствовать повышению качества работы правительства с инвесторами.

«Сейчас Пермский край заходит в значительное количество концессионных соглашений. И чем профессиональнее и грамотнее будут готовиться данные соглашения, тем эффективнее будет их исполнение. Тем более что региональное министерство транспорта уже имеет организацию с опытом работы с концессионерами. Надеюсь, этот опыт будет тиражироваться и на объекты краевого министерства строительства»,— полагает депутат.

Директор пермского мостоот­ряда №123 Юрий Истягин также поддерживает решение о создании агентства. «Решение сконцентрировать все концессионные проекты в одном центре управления логично. Минтранс уже накопил значительный опыт работы с концессиями. В ведомстве есть неплохие управленцы, которые хорошо ориентируются в правовом поле»,— отмечает господин Истягин. «Думаю, что представители бизнеса заинтересованы в работе с квалифицированными специалистами»,— добавил предприниматель.

Константин Кадочников