В Татарстане с начала года завели 215 уголовных дел на нетрезвых водителей

С начала текущего года 215 водителей в Татарстане были привлечены к уголовной ответственности (ст. 264.1 УК РФ) за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД.

Им грозит до двух лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет, напоминает Госавтоинспекция.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"