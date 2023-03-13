Экс-судья Дмитрий Новиков останется под стражей

Третий апелляционный суд общей юрисдикции отказал защите бывшего судьи Дмитрия Новикова в изменении меры пресечения, экс-судья останется в следственном изоляторе, сообщает пресс-служба суда. Господин Новиков, занимавшийся адвокатской практикой, обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Он был арестован в июне 2021 года в Москве.

По версии обвинения, в мае 2021 года адвокат Новиков пообещал своему подзащитному Ярославу Макагонову, который устроил стрельбу из травматического пистолета в общественном месте, смягчить обвинение, за что попросил 2 млн руб. При получении денег помощник адвоката Владимир Калугин был задержан, вскоре в Москве был арестован и сам Дмитрий Новиков. Бывший судья не признает себя виновным и утверждает, что в отношении него была совершена провокация.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Новикова в ноябре 2022 года было передано для рассмотрения по существу в Ессентукский городской суд Ставропольского края, который в ходе первого заседания принял решение о возврате делу прокурору. По мнению суда, обвинительное заключение составлено с недочетами, а право подсудимого на ознакомление с материалами дела нарушено.

Анна Перова, Краснодар