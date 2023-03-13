Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-судья Дмитрий Новиков останется под стражей

Третий апелляционный суд общей юрисдикции отказал защите бывшего судьи Дмитрия Новикова в изменении меры пресечения, экс-судья останется в следственном изоляторе, сообщает пресс-служба суда. Господин Новиков, занимавшийся адвокатской практикой, обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Он был арестован в июне 2021 года в Москве.

По версии обвинения, в мае 2021 года адвокат Новиков пообещал своему подзащитному Ярославу Макагонову, который устроил стрельбу из травматического пистолета в общественном месте, смягчить обвинение, за что попросил 2 млн руб. При получении денег помощник адвоката Владимир Калугин был задержан, вскоре в Москве был арестован и сам Дмитрий Новиков. Бывший судья не признает себя виновным и утверждает, что в отношении него была совершена провокация.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Новикова в ноябре 2022 года было передано для рассмотрения по существу в Ессентукский городской суд Ставропольского края, который в ходе первого заседания принял решение о возврате делу прокурору. По мнению суда, обвинительное заключение составлено с недочетами, а право подсудимого на ознакомление с материалами дела нарушено.

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...