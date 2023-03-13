Уроженка Воронежской области получила три с половиной года колонии за хулиганство в составе неонацистской группировки

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии уроженку Воронежской области Инну Белесикову за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Девушка, которая ранее выступала на соревнованиях по боксу в регионе, была участницей запрещенной в РФ неонацистской организации «М.К.У.» («Маньяки. Культ Убийств»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно тексту приговора, в апреле 2021 года в Москве девушка по заданию руководителя организации два раза напала на иностранцев. В первый раз она распылила перцовый баллончик в лицо продавца шаурмы, во второй вместе с сообщником напала на двух прохожих, которые получили ножевые ранения.

При назначении наказания суд учел наличие у Белесиковой малолетнего ребенка (которого она, по сообщениям СМИ, оставила у родственников в Воронежской области), а также то, что она в школьные годы принимала активное участие в спортивных соревнованиях. Подсудимая полностью признала вину. Срок ее содержания под стражей с апреля 2021 года зачтен в срок отбывания наказания из расчета день за полтора.

Ее сообщник за один эпизод хулиганства приговорен к двум годам условно с испытательным сроком в полтора года.

Владимир Зоркий