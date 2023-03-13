В Ярославле почти 90 человек получили травмы после падений

В Ярославле за 12 марта в больницу им. Соловьева обратились 89 человек с травмами после падения. Из обратившихся шесть пострадавших были госпитализированы. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном департаменте здравоохранения и фармации.

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Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Улицы Ярославля

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Два последних дня власти города борются с последствиями дождя и снегопада. По словам мэра города Артема Молчанова, за последние сутки на улицах городах работали более 100 дорожных рабочих и 85 единиц техники.

Алла Чижова