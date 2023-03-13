Жителя Майкопа арестовали за убийство знакомого и расчленение его тела

Жителя Майкопа заключили под стражу за убийство знакомого и расчленение его тела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Адыгее.

С 3 по 4 марта 54-летний мужчина в своей квартире пил алкоголь со знакомым. Между ними возникла ссора, и хозяин несколько раз ударил его ножом. Мужчина скончался на месте от множественных колото-резаных ран шеи и грудной клетки. После этого хозяин дома расчленил его тело. Через несколько дней он сообщил о произошедшем своему знакомому по телефону, и тот обратился в правоохранительные органы.

В квартире они обнаружили расчлененное тело и хозяина квартиры. Его задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас следователи допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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