В Краснодаре на семь месяцев запустят три сезонных автобуса

С 15 марта в Краснодаре запустят три сезонных автобуса. Они будут курсировать до 15 ноября. Еще на двух маршрутах на этот же период увеличат количество автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Ежегодно с наступлением благоприятной погоды начинают работать сезонные маршруты. Многие из них следуют в отдаленный пригород, где расположены дачи краснодарцев», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Для жителей города запустят маршруты № 6 (от Центральной аллеи Славянского кладбища до улицы Круговая), № 160 ( от Бальнеолечебницы до дач «Дубки») и № 177 (от улицы Тюляева до 21-го км Ростовского Шоссе). Количество автобусов будет увеличено на маршрутах: № 114 «Краснодарская ТЭЦ — пос. Дорожный» и № 154 «ул. им. Гаврилова — 21 км Ростовского Шоссе».

Татьяна Ручкина

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