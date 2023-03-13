Суд оставил без изменений приговор бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину за взятки

Ростовский областной суд подтвердил приговор экс-вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, которого за получение взятки приговорили к восьми годам колонии строгого режима и 16 млн руб. штрафа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Нахлупина и Дукорского оставила без изменения, доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб — без удовлетворения»,— отметили в суде.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах бывший вице-премьер республики получал деньги через бывшего и. о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливку. Взамен он способствовал выигрышу определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 госзакупкам при реализации федеральных и региональных программ.

Бывшего вице-премьера Крыма задержали в октябре 2018 года и арестовали по подозрению в получении взяток на 16 млн руб. В то же время Басманный суд Москвы арестовал его предполагаемых подельников. Расследование дела в отношении Виталия Нахлупина завершили в конце 2020 года. Сливка в ноябре 2020 года получил 6,5 лет лишения свободы условно. В октябре 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывших вице-премьера и и. о. замминистра транспорта региона к 8 годам колонии строгого режима и штрафу на 16 млн руб. Однако приговор был обжалован.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram