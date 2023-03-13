Привлекательную для инвестирования недвижимость назвали участники Российской строительной недели

Объекты недвижимости на черноморском побережье Краснодарского края продолжат пользоваться повышенным спросом у инвесторов, сообщила директор департамента развития инвестиционного холдинга Alias Group Виктория Костикова на конференции «Тренды в жилом девелопменте 2023–2024», которая состоялась в рамках Российской строительной недели.



«Несмотря на волатильную ситуацию на рынке, люди продолжают приобретать жилье в курортной зоне. Это связано с высокой доходностью таких объектов. Кроме того, наличие развитой инфраструктуры делает лот более рентабельным. Привлекательными локациями для инвестирования являются Сочи, Новороссийск и Анапа»,— сказала Виктория Костикова.

Говоря об объемах строящегося жилья в Краснодаре, эксперт отметила, что в прошлом году девелоперы возвели 5,9 млн кв. м, что на 1,4 млн кв. м, или 32,1%, выше показателя 2021 года. Динамика в основном связана с увеличением доли проектов комплексного развития территорий — в результате строятся большие микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни.

«Те жилые комплексы, которые сейчас реализуются на окраине мегаполисов, уже через пять лет будут иметь локацию в средней части города, и, как следствие, рыночная стоимость жилья здесь увеличится. В настоящий момент на новостройки Краснодара отмечается большой миграционный спрос. В проектах "Неометрии" (входит в холдинг Alias Group) на долю покупателей из других регионов приходится более 60% сделок»,— добавила Виктория Костикова.

По словам эксперта, в последние годы увеличился спрос на качественные объекты недвижимости. Кроме того, один из трендов рынка — рост доли продаж квартир с ремонтом.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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