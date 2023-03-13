Ярославская область вошла в число лидеров по оформлению ИТ-ипотек

Ярославская область вошла пятерку регионов, где было оформлено наибольшее количество льготных ипотечных кредитов для сотрудников российских ИТ-компаний. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего с начала работы программы в апреле 2022 года кредиты в России получили более 7,6 тыс. человек на общую сумму 68,6 млрд руб.

Как сообщает Минцифры РФ, всего в программе приняли участие представители 80 регионов. Наибольшее число ИТ-ипотек было оформлено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Ярославской и Свердловской областях.

Алла Чижова