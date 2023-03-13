В Сириусе водитель иномарки сбил подростка на электросамокате

В Сириусе водитель Toyota Camry сбил подростка, который двигался на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории.

ДТП произошло 13 марта около 10 часов на улице Воскресенской. 24-летний водитель иномарки наехал на 17-летнего молодого человека, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате аварии несовершеннолетний получил телесные повреждения, его госпитализировали в медучреждение.

Правоохранители организовали проверку. В ходе нее они установят все обстоятельства и причины ДТП.

Татьяна Ручкина

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