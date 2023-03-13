«Политика на первом месте — ничего не попишешь»

Россия может впервые сыграть в футбол с командой Афганистана. Речь идет о выступлении национальной сборной на первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Ранее информационные агентства сообщили об этом как о деле решенном. Однако позже РФС заявил, что вопрос находится лишь на стадии рассмотрения. В турнире участвуют шесть стран. Помимо Афганистана заявлены сборные Туркмении, Ирана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что футбольные власти находятся в очень непростой ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Новость звучала так: вопрос уже решен окончательно — Россия примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Соревнования пройдут в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня. Участвуют шесть команд: Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Афганистан. Позже Российский футбольный союз (РФС) заявил, что решение окончательно еще не принято — вопрос находится на стадии рассмотрения. Там не все просто — есть технические детали, которые требуют дополнительной проработки.

Главный тренер национальной сборной по футболу Валерий Карпин был предельно краток: не в курсе, ничего не знаю. Российские футболисты отстранены от каких-либо международных соревнований в Европе. Понятно, что играть нужно, дабы поддерживать спортивную форму. И вот такая возможность предоставляется, даже есть большие шансы этот турнир выиграть. При этом проиграть его будет обидно вдвойне или даже втройне.

Так что же здесь не так? Почему заминка? И действительно ли всему виной технические детали? Дело в том, что спорт, как вода в горной реке, максимально прозрачен и наглядно отражает как зеркало происходящие события. И замазать, отретушировать ничего невозможно. Да что ходить вокруг да около — давайте так прямо и скажем.

При всем уважении играть со сборной Афганистана, страной, где у власти находится запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан», это не то чтобы нонсенс, это нечто принципиально новое в истории отечественного футбола.

С каким настроением команда выйдет на эту игру, также интересный вопрос. И да, будет повод злым языкам иронизировать по этому поводу — пускать свои ядовитые стрелы, омрачая тем самым спортивный праздник. А вот что касается Ирана, он, в отличие от России, в международных соревнованиях участвует. Сборная выступала на прошедшем чемпионате мира в Катаре.

Не все там было гладко. На фоне происходящих в стране протестов болельщики да и сами игроки по-разному на все это реагировали. Впрочем, это уже дело прошлое. Но по факту получается, что Исламская Республика выше нас по статусу, хотя тоже под жесткими санкциями.

К слову, недавно российский, можно сказать, главный футбольный клуб, чемпион страны «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл в товарищеском матче местному «Сепахану» со счетом 0:2. Тем временем уже совсем скоро 1 апреля. Так уж получается, что в День смеха может оказаться не до него. Футбольной России нужно определяться, уходить из Европы и переходить в Азию или оставаться в UEFA с неясной перспективой.

Решение принимать очень не хочется, потому что всем все понятно, и какие-либо комментарии на этот счет излишни. Да, играть лучше, чем не играть.

Теоретически можно отобраться на чемпионат мира 2026. Но где гарантия, что нас туда пустят? Футбол футболом, но политика на первом месте. Ничего не попишешь. Но чем будет знаменателен переход России в Азиатскую конфедерацию футбола? То, о чем так долго говорили, наконец-то свершится. Тот самый разворот на Восток будет оформлен официально. Причем, в отличие от экономики и политики, подобное будет сразу заметно и понятно абсолютно всем и каждому.

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