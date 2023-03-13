При поддержке Нововоронежской АЭС местные школьники запустили проект для особенных детей

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС – г. Нововоронеже Воронежской области на базе школы №3 состоялась интерактивная сказка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она прошла в рамках проекта Госкорпорации «Росатом» «Лига прогресса».

Представление было организовано школьниками-участниками Лиги прогресса

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Создатели проекта запустили программу «ARхитекторы Созидания», главная задача которой – проведение для участников экскурсионного тура по городу с элементами дополненной реальности. Она нацелена на учащихся 8-10 классов, живущих в городах присутствия Госкорпорации «Росатом».

Каждый из 10 городов-участников самостоятельно выбрал тему для благотворительного проекта. Параллельно с разработкой основного проекта команды будут организовывать различные социальные акции, чтобы обратить внимание на проводимую в муниципалитетах социально значимую работу. Первым мероприятием в цепочке стало проведение интерактивной сказки для детей с ОВЗ в Нововоронеже.

«Эта инициатива не только сближает взрослых и детей, город и его жителей. Она дает повод ребятам задуматься о том, каким должен быть наш город, чтобы в нем захотелось остаться. Дети учатся помогать ближним, стараются сделать чужую жизнь проще и лучше, впитывают в себя общечеловеческие ценности», - прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов.

Основная идея спектакля - вовлечь детей в процесс посредством игр

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Подростки под чутким руководством педагогов самостоятельно разработали программу представления. Подготовка сценария, декораций, музыкального сопровождения, продумывание взаимодействия с гостями были осуществлены младшими участниками проекта. Основной акцент мероприятия - непосредственное вовлечение детей с ОВЗ в пространство представления. Гости танцевали, играли, общались, а в конце получили приятные подарки.

«Наша задача заключается не только в том, чтобы разработать и защитить проект. Основная цель программы - создать сообщество педагогов и детей, где будет организован их совместный досуг, направленный, в том числе, и на улучшение жизни в городе. Интерактивная сказка - одно из таких добрых дел», - отметила главный специалист отдела образования и молодежной политики, руководитель проектной команды Марина Пегусова.

Сегодня диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе со школьниками и студентами. Также Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры и благотворительных инициатив. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.