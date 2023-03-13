В Петербурге экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Мурманск

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Мурманск, не смог совершить посадку в мурманском аэропорту и экстренно приземлился на запасной аэродром в Петербурге. Об этом 13 марта сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Решение сесть в Петербурге принял командир воздушного судна из-за снегопада, сообщили в аэропорту Мурманска. Аэропорт работает в штатном режиме, обеспечен необходимый коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы.

Рейс S7 1229 вылетел из Домодедово в 13:00. Планировалось, что в самолет будет в Мурманске в 15:50. Согласно данным синоптиков, 13 марта в Мурманской области прогнозировали порывы ветра до 15-17 м/с, снег и метель. Участок федеральной трассы Р-21 «Кола» перекрыли из-за осадков.

Как обратил внимание «Деловой Петербург», на онлайн-табло аэропорта Мурманска прибытие рейса задерживается — в аэропорте прибытия его ожидают в 19:40. Все остальные рейсы следуют в город без задержек.

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