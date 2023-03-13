Напитки теряют градусы

В 2022 году в Удмуртии продажи пива снизились на 0,4%, крепкого алкоголя — на 0,1%. По данным Росалкогольрегулирования, потребление пива за последние четыре года уменьшилось почти в два раза. По наблюдениям экспертов, такое снижение продаж пива прошло почти по всей стране. При этом уход западных брендов и производителей из России фактически не сказался на объемах продаж ведущих отечественных пивных марок. В 2023 году ожидается как минимум нулевая динамика рынка пива или небольшой спад продаж. Представители властей республики считают, что снижение потребления алкоголя в целом связано с постепенным «выздоровлением» общества. Также, по их мнению, в первую очередь необходимо не запрещать алкоголь, а вырабатывать «культуру» потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Удмуртии в 2022 году было реализовано 2,4 млн дкл крепкого алкоголя, что на 0,1 млн дкл меньше показателей предыдущего года, и 8,8 млн дкл пива и пивных напитков, что на 0,4 млн дкл меньше, чем в 2021 году. Такие данные приводит Удмуртстат. Доля продаж спиртного в общем объеме реализованных пищевых продуктов и табачных изделий составила 14,3%, что на 0,4% меньше 2021 года.

Следует отметить, что по данным Росалкогольрегулирования, в 2019-2021 годах в республике потребление алкоголя сохранилось на стабильном уровне в пределах 2,4-2,5 млн дкл. Потребление пива и пивных напитков снижается активнее. Если в 2019 году объем составлял почти 16 млн дкл, в 2021 снизился до 9,2 млн дкл.

При этом в первой половине 2022 года был отмечен рост потребления крепкого алкоголя на 4%. Эксперты связывали это с тем, что для алкогольной промышленности и алкоритейла важен фактор сезонности. Продажи традиционно увеличиваются перед новогодними и майскими праздниками.

Всего за 2022 год население потратило на покупку алкоголя 22,9 млрд руб., что на 11,7% больше предыдущего года. В среднем каждый житель республики тратил на спиртное 15,8 тыс. руб., что на 13,9% больше, чем в 2021. Цены на алкоголь незначительно, но повышались на протяжении практически всего года. По данным Удмуртстата самый высокий скачок был зафиксирован в мае 2022 года, когда цены на алкоголь увеличились на 3,3%. В общей сумме за год рост цен составил 10,7%.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов считает, что эти цифры говорят о том, что наше общество идет к некому «выздоровлению». «Жизненный опыт подсказывает, если человек занят любимой работой, если он поглощен заботой о своих близких, о своей семье, то алкоголь стоит у него далеко не на первом и даже не на десятом месте»,— прокомментировал господин Крылов, добавив при этом, что говорить о дальнейшем снижении потребления алкоголя сложно. Он подчеркнул, что в первую очередь в обществе необходимо развивать понятие «культуры» потребления алкоголя.

«Когда человек просто пьет алкоголь — это слабина, а “культура” — это про общение, обсуждение, думы какие-то»,— поделился Георгий Крылов.

Также в госсовете Удмуртии активно ведется работа по ужесточению регулирования точек незаконных продаж алкоголя, говорит Георгий Крылов. «Жесткие меры необходимы, чтобы запретить продажу “фунфыриков”, увеличить расстояние между точками продаж и детскими садами, жилыми помещениями»,— добавил господин Крылов.

Госсовет Удмуртии планировал ужесточить законодательство в отношении «наливаек» еще осенью 2022 года. Говорили об увеличении площади зала обслуживания посетителей в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории, до минимальных 70-100 кв. м. А также об ограничении розничной продажи алкоголя.

Кроме того, с 1 января 2023 года увеличились максимальные суммы административных штрафов за нарушение ограничений продажи алкоголя. Так, для должностных лиц штраф увеличился с 30 до 50 тыс. руб., для юридических сумма штрафа выросла с 100 до 200 тыс. руб. Также в целях снижения потребления алкоголя и его незаконной продажи, представителями власти регулярно проводятся рейды по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства. По мнению руководителя постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Удмуртии Петра Фомина, на сегодняшний день остается актуальным вопрос работы заведений, зарегистрированных как общепит, где торгуют алкоголем круглые сутки, обходя закон.

Снижение продаж пива и пивных напитков отмечено практически во всей России, говорит руководитель отдела развития РА «Градус» Евгений Акентьев. При этом, по его мнению, уход западных брендов и производителей из страны фактически не сказался на объемах продаж ведущих отечественных пивных марок.

«До февраля 2022 года около 5% объема продаж пива в стране занимало импортное пиво, большинство брендов ушло, и это стало фактором сокращения объема продаж, хотя не самым главным на фоне весеннего падения рубля и резкого скачка инфляции. С января по сентябрь прошлого года рынок характеризовался неоднозначными тенденциями, связанными со сложной геополитической обстановкой, влиянием на российскую экономику СВО и ее последствий и происходящими кризисными явлениями в мировой экономике. Серьезное снижение продаж пива было отмечено во втором квартале, однако уже в третьем темп падения значительно замедлился»,— прокомментировал господин Акентьев.

Вместе с тем, по мнению эксперта, несмотря на общую тенденцию к снижению продаж пива, продукция ведущих российских пивоваренных компаний и заводов по-прежнему пользуется спросом покупателей, новые бренды от ведущих производителей быстро находят свою целевую аудиторию, а покупатели, несмотря на кризис и рост инфляции, сохраняют лояльность любимым брендам. «По итогам 2022 года объем продаж пива в декалитрах в России снизился на 6-7%, объем продаж в штуках – на 5-6%. Однако эта тенденция может быть единовременной и связанной преимущественно с уходом известных иностранных брендов из России в 2022 году. В 2023 году можно будет ожидать как минимум нулевой динамики рынка пива в сравнении с 2022 годом или очень небольшого спада продаж»,— считает Евгений Акентьев.

Татьяна Колегова