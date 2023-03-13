Нижегородский водоканал намерен привлечь кредитную линию на 300 млн рублей

АО «Нижегородский водоканал» планирует привлечь невозобновляемую кредитную линию на три года с лимитом 300 млн руб. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Срок выборки средств – один год. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 99 млн руб., процентная ставка не должна превышать ключевую ставку Банка России более, чем на 3,5%. Итоги конкурса подведут 4 апреля.

Деньги водоканал планирует привлечь с целью пополнения оборотных средств для финансирования нужд предприятия, включая покупку материалов, оплату услуг и выплату зарплаты сотрудникам.

Анастасия Еремина