ВТБ в Удмуртской Республике на треть нарастил продажи автокредитов

По итогам двух месяцев года ВТБ в Удмуртии выдал более 210 автокредитов на 211 млн руб. Это более чем в 1,5 раза выше результата за аналогичный период прошлого года по числу сделок и почти на треть — по объему. Средний чек кредита на покупку машины в Удмуртии составил в ВТБ 980 тыс. руб. По оценкам банка, в марте активность заемщиков в этом сегменте продолжит расти на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом по России по итогам января-февраля ВТБ выдал более 11 тыс. автокредитов на 13,4 млрд руб. По числу сделок это на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года и сопоставимо с ним по объему. Более трети от общего объема выдач автокредитов составили российские транспортные средства — за год их доля выросла вдвое. На машины из Китая приходится 21% сделок, что также в два раза превышает значения февраля прошлого года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45% в сравнении с 72% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada — на нее приходится треть всех выдач в ВТБ. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов).

В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок — вдвое больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач (против 79% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%.

Средний чек кредита на покупку машины превысил в банке 1,2 млн руб., увеличившись за год на четверть. В целом, по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн руб. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн руб. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн руб. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval — на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами — за прошлый год прирост составил 16%. За последние месяцы их стоимость сохранилась примерно на одном уровне 450-470 тыс. руб.

«Наши показатели за первые два месяца года демонстрируют, что рынок автокредитования постепенно выходит на траекторию роста. В январе-феврале в республике он уже достиг показателей аналогичного периода 2022 года, когда спрос на покупку машин был на пиковых значениях. Мы рассчитываем, что положительная динамика спроса на автокредитование в ближайшее время сохранится. Важную роль в этом сыграет расширение поставок в Россию автомобильных зарубежных брендов, особенно азиатских, а также увеличение производства отечественного автопрома»,— прокомментировала управляющий ВТБ в Удмуртской Республике Екатерина Шумкова.

Лидерами по объему выданных в ВТБ средств на покупку машин в феврале традиционно стали Московский регион (1,4 млрд руб.) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 671 млн). Третье место занял Татарстан, где банк оформил автокредитов на 360 млн руб. В топ-5 также вошли Краснодарский край (271 млн) и Челябинская область (235 млн).