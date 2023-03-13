Наследие донского казачества представлено на выставке «Интурмаркет» в Москве

Делегация из Ростовской области представила на XVIII Международной туристической выставке «Интурмаркет» наследие донского казачества. О ходе мероприятия сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

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Согласно информации властей регионов, концепция выставочной программы посвящена 270-летию графа-атамана Матвея Платова. В рамках выставки представители донского туризма будут презентовать региональные туристические продукты, направления и маршруты: национальный маршрут «Стартап Петра I», «Большой казачий круг» и «Долина Дона».

Выставка продлится с 13 по 15 марта.

Анастасия Назарова