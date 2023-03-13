Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Наследие донского казачества представлено на выставке «Интурмаркет» в Москве

Делегация из Ростовской области представила на XVIII Международной туристической выставке «Интурмаркет» наследие донского казачества. О ходе мероприятия сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Следующая фотография
1 / 2

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно информации властей регионов, концепция выставочной программы посвящена 270-летию графа-атамана Матвея Платова. В рамках выставки представители донского туризма будут презентовать региональные туристические продукты, направления и маршруты: национальный маршрут «Стартап Петра I», «Большой казачий круг» и «Долина Дона».

Выставка продлится с 13 по 15 марта.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...