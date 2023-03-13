Житель Кропоткина погиб при пожаре в заброшенном частном доме

В Кропоткине при пожаре в заброшенном частном доме погиб местный житель. Следователи организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, утром 13 марта в садовом товариществе «Рассвет» загорелся заброшенный одноэтажный частный дом. Соседи увидели пожар и вызвали экстренные службы. Пожарные ликвидировали возгорание и после этого в одной из комнат дома нашли тело 40-летнего местного жителя. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Они установят все обстоятельства, причины и условия произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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