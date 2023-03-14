Да здравствует инфляция

Весь прошлый год большинство ведущих экономистов было уверено, что в 2023 году экономика США и тем более ЕС войдет в рецессию, что позволит сдуть «пузыри», созданные сверхмягкой кредитно-денежной политикой финансовых властей в период пандемии. ФРС США упорно повышала базовую ставку, что должно было, согласно общепринятым воззрениям, сократить потребление, замедлить экономический рост и тем самым сократить инфляцию. Для российской экономики это не означало ничего хорошего, поскольку должно было привести к снижению цен на сырьевые товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Однако шли месяцы, а ожидаемая рецессия, признаки которой аналитики старательно искали в статистике новых заявок по безработице в США, динамике индекса PMI и продаж новых домов, все никак не наступала. Даже европейская экономика, как казалось в феврале, вполне может избежать технической рецессии благодаря снижению цен на энергоносители и появлению признаков восстановления в промышленности. А открытие Китая после локдаунов создало у инвесторов представление, что в целом за спрос переживать не стоит, и у западных центробанков есть возможность продолжить бескомпромиссную борьбу с инфляцией, не обрушивая собственную экономику.

Теперь эта радужная картина явно нуждается в корректировке: внезапный коллапс 16-го по величине активов американского банка Silicon Valley Bank вызвал к жизни яркие воспоминания о финансовом кризисе 2008 года и неожиданном банкротстве Lehman Brothers. Хотя пока нет очевидных причин полагать, что банковский кризис в США будет расширяться, уже ясны две вещи. Во-первых, повышение базовых ставок действительно создало проблемы, просто пока в финансовом, а не реальном секторе экономики. А во-вторых, финансовые регуляторы США не ожидали такого сценария и, как представляется, оказались к нему не готовы.

Парадоксальным образом, для России проблемы американской банковской системы могут обернуться благом. Теперь рынок ждет, что ФРС «сдастся» и даст банковскому сектору дополнительную ликвидность, а также откажется от столь быстрого подъема базовой ставки. Все это может привести к росту цен на сырье, в том числе на нефть — именно такими ожиданиями объясняется динамика котировок Brent 13 марта, которые сначала рухнули на 5%, а затем падение было почти полностью выкуплено.

Даже с учетом жесткой монетарной политики ФРС многие аналитики ожидали роста цен на нефть выше $100 за баррель во втором полугодии, а теперь, если регулятор вынужден будет притормозить рост ставки, эти цели могут быть превышены. Конечно, это будет означать, что задача ФРС по обузданию инфляции к 2024 году не будет выполнена, но, вероятно, это все же лучше, чем полноценный финансовый кризис.