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В СКР поручили возбудить уголовное дело после нападения собаки на жительницу Краснодара

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить и расследовать уголовное дело из-за нападения собаки на жительницу Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В соцсетях распространилась информация, что на проходившую мимо женщину набросилась агрессивная собака, которую хозяйка выгуливала без намордника. Очевидцы помогли пострадавшей и заявили о произошедшем в правоохранительные органы.

Глава СКР поручил руководителю регионального СК СКР Андрею Маслову представить доклад по результатам расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

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