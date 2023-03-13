Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура не смогла оспорить в суде концессию на строительство онкоцентра

Арбитражный суд Пермского края сегодня отказал прокуратуре региона в требованиях о признании незаконным заключения концессионного соглашения по строительству в Перми онкологического центра. Об этом сообщает телеграм-канал суда. В сентябре прошлого года с соответствующим иском надзорный орган обратился к министерству экономического развития и инвестиций региона, а также ООО «Клиника инновационных исследований», с которым было заключено соглашение.

Обеспечительные меры, запрещающие клиники совершать любые действия по инженерным изысканиям, проектированию, строительству онкологического центра, а Пермскому краю – любые действия, направленные на исполнение соглашения, отменены.

Его условия предполагают строительство в Камской долине (ул. Маршала Жукова, 46) комплекса площадью 69 тыс. кв. м. В медучреждении разместятся хирургический стационар, операционный блок с отделением ре­анимации и интенсивной терапии, химио­терапевтический, гематологический центр, радиологический стационар и консультативно-диагностический блок. Срок действия соглашения — 35 лет.

Прокуратура усомнилась в наличии у инвестора подтвержденного финансирования на строительство онкоцентра, а также в обоснованности выбранного механизма для его возведения. В ведомстве полагают, что объект может быть построен не через концессию, а с помощью госконтракта.

Ответчики с претензиями надзорного органа не согласились.

В «Клинике инновационных исследований» считают, что концессионер не обязан представлять доказательства получения финансирования, поскольку проект еще находится на предварительной стадии, когда средства еще получить невозможно. В краевом минэке пояснили, что соглашение с банком о финансировании проекта подпишут, когда будет разработана проектная документация.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...