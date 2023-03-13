Прокуратура не смогла оспорить в суде концессию на строительство онкоцентра

Арбитражный суд Пермского края сегодня отказал прокуратуре региона в требованиях о признании незаконным заключения концессионного соглашения по строительству в Перми онкологического центра. Об этом сообщает телеграм-канал суда. В сентябре прошлого года с соответствующим иском надзорный орган обратился к министерству экономического развития и инвестиций региона, а также ООО «Клиника инновационных исследований», с которым было заключено соглашение.

Обеспечительные меры, запрещающие клиники совершать любые действия по инженерным изысканиям, проектированию, строительству онкологического центра, а Пермскому краю – любые действия, направленные на исполнение соглашения, отменены.

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Его условия предполагают строительство в Камской долине (ул. Маршала Жукова, 46) комплекса площадью 69 тыс. кв. м. В медучреждении разместятся хирургический стационар, операционный блок с отделением ре­анимации и интенсивной терапии, химио­терапевтический, гематологический центр, радиологический стационар и консультативно-диагностический блок. Срок действия соглашения — 35 лет.

Прокуратура усомнилась в наличии у инвестора подтвержденного финансирования на строительство онкоцентра, а также в обоснованности выбранного механизма для его возведения. В ведомстве полагают, что объект может быть построен не через концессию, а с помощью госконтракта.

Ответчики с претензиями надзорного органа не согласились.

В «Клинике инновационных исследований» считают, что концессионер не обязан представлять доказательства получения финансирования, поскольку проект еще находится на предварительной стадии, когда средства еще получить невозможно. В краевом минэке пояснили, что соглашение с банком о финансировании проекта подпишут, когда будет разработана проектная документация.