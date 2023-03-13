Лысогорские чиновники предоставили многодетным семьям землю в зоне подтопления

Администрацию Лысогорского района Саратовской области обязали предоставить многодетным семьям землю взамен непригодных для использования участков. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что предоставленные ранее администрацией Лысогорского района многодетным участки частично расположены в границах зоны подтопления. Строительство на них невозможно.

Прокуратура района направила в суд два иска в защиту интересов семей.

На муниципалитет возложена обязанность по предоставлению многодетным семьям других земельных участков.

Марина Ковалева