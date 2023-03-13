Продажи НефАЗа в феврале выросли на 85%

Продажи НефАЗа по итогам февраля этого года составили 141 новый автобус, что на 85,5% больше, чем годом ранее. При этом доля марки на рынке автобусов в РФ выросла с 5,1% до 9,6%. НефАЗ в данном рейтинге занял третье место. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Возглавляет рейтинг ПАЗ с 524 проданными автобусами. Вторую строчку занимает ЛИАЗ (290). В топ-5 также вошли «Волжанин» и МАЗ.

Продажи новых автобусов в РФ в феврале при этом составили 1,46 тыс. единиц, что почти соответствует прошлогоднему результату.

"Ъ-Казань"